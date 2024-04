Uraufführung bei Artedea verspricht Spektakel

Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart

Jedes Ensemble – Mahler Percussion, Trio Aeda, Rusalka, AFORM.duo und Carinthian Trombones – hat 15 Minuten Zeit, um Musik aus allen Stilepochen, auch Neue Musik aus dem 21. Jahrhundert, zu präsentieren. Das Brass-Oktett wird mit einer Uraufführung aufwarten. Der Villacher Komponist Stephan Kühne hat eine zeitgenössische Verbindung zwischen Werken von Williams, Bruckner und Gabrieli geschaffen. „Die neumoderne Tonsprache fließt in vergangene Epochen ein“, so der 67-Jährige. So schlägt der Komponist eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart.