Auf A9: Nächstem Extremraser Auto abgenommen

Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft

Insgesamt werden 23 Fahrzeuglenker der BH-Leoben angezeigt. In zwei Fällen musste wegen der erschwerten Strafverfolgung an Ort und Stelle eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben werden, bilanzierte die Polizeidirektion Steiermark am Donnerstag.