Erstmals wird einem Raser (39) das Auto abgenommen

Es war eine routinemäßige Verkehrskontrolle, die die Polizisten am Dienstagnachmittag im Ortsgebiet von Eisenerz durchführten. Im Bereich der Hieflauer Straße standen sie mit ihrer Radarpistole, als ein Pkw mit 52 km/h an ihnen vorbeiglühte. Doch damit nicht genug: Kurz darauf beschleunigte der Autofahrer auf 95 km/h in der 30er-Zone.