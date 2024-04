Lagerhaus-Schließung sorgt für Ärger bei Winzern

Schiefe Optik wegen Doppelfunktion

Skeptisch in Bezug auf die Doppelfunktion von Johann Weber als Bürgermeister und Obmann des Lagerhauses äußerst sich auch Winzer Thom Wachter. Das will Weber nicht gelten lassen: Für Kulm habe man sich wegen der zentralen Lage entschieden. Hinsichtlich der strafferen Filialstruktur erhoffe man sich mehr Kompetenz. Während in Kulm das Thema Wein in den Fokus rückt, soll in Güssing die Argar-Kompetenz ausgebaut werden.