Hightech-Stent erstmals im Burgenland eingesetzt

Patienten profitieren besonders bei Folgeeingriffen

Das Ergebnis: Die Herzkranzarterie bleibt beweglich und in ihrer ursprünglichen Form erhalten. „Gerade bei jungen Patienten, die eventuell später weitere Eingriffe benötigen, ist das von enormer Bedeutung“, erläutern die Oberärzte Dr. Gottfried Preinsperger und Dr. Roman Ondrejčák, die den Eingriff erfolgreich durchführten. „Der Stent stellt den Blutfluss in der verengten Koronararterie wieder her und stabilisiert die Gefäßwand ohne das Gefäß dauerhaft einzuschränken.“