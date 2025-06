Steirer landete mit Auto neben Baum im Obstgarten

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagabend im Ortsgebiet von Sankt Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) im Südburgenland. Gegen 20 Uhr kam ein 57-jähriger Steirer mit seinem Pkw auf der Hauptstraße im Ortsgebiet rechts von der Fahrbahn ab. Er rammte in Folge einen Betonmast und landete schließlich mit seinem Fahrzeug in einem Obstgarten, wobei der Wagen seitlich neben einem Baumstamm gelehnt zum Stillstand kam.