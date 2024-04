Steirer müssen auf billigere Strom-Tarife warten

Die Lage am Energiemarkt hat sich in den letzten Monaten zusehends entspannt. Viele österreichischen Anbieter wie die Kärntner Kelag, Wien Energie oder auch die Linz AG geben die niedrigeren Preise an ihre Kunden weiter und haben ihre Tarife mit 1. April teils deutlich gesenkt. In der Steiermark brauchen viele Strombezieher aber noch Geduld, ehe ihnen eine Ersparnis ins Haus flattert.