Lottofieber in USA: 1 Milliarde Euro im Jackpot

Weltrekord im November 2022

Gespielt wird nach dem Prinzip 5 aus 69 plus 1 aus 26. Das bedeutet aber auch, dass die Chance auf den Hauptgewinn winzig ist. Sie liegt bei 1 zu 292,2 Millionen. Wer die fünf regulären Lottozahlen sowie die Zusatzzahl „Powerball“ trifft, belegt den ersten Gewinnrang mit mindestens 20 Millionen Dollar (ca. 18 Mio. Euro). Ein Jackpot-Maximum gibt es nicht. So gelang es dem PowerBall auch, sich den Weltrekord aller Lotterien zu holen (im November 2022). Die nächste Ziehung findet in den USA am Mittwochabend (also um 3 Uhr unserer Zeit) statt.