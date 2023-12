Österreicher räumt bei spanischer Mega-Lotterie ab

„Wir gratulieren dem diesjährigen ‚El Gordo‘-Hauptgewinner sowie allen weiteren Gewinnern von ganzem Herzen. Es freut uns außerordentlich, an diesem glücklichen Moment teilzuhaben und es erfüllt uns mit großem Stolz, ein integraler Bestandteil dieser weltweiten Tradition zu sein“, so Laura Pearson, Vice President Corporate Affairs von „Lottoland“, in einer Aussendung.