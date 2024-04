Bisher wärmster März im österreichischen Tiefland

Zum Monatsende wurde die 25-Grad-Marke (in Oberndorf an der Melk in Niederösterreich und im oberösterreichischen Schärding) erreicht. Solche Sommertage (mindestens 25 Grad) kommen im März in Österreich aus statistischer Sicht etwa alle fünf Jahre vor. Im klimatologischen Mittel tritt der erste Sommertag in Österreich erst am 18. April auf.