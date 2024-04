22 Jahre später brennt die ganze Steiermark

Können Sie sich noch an das letzte (und einzige) rein steirische ÖFB-Cupfinale erinnern? 2024 könnte es nach 22 Jahren wieder einmal der Fall sein, sollten es der DSV Leoben (Mittwoch gegen Rapid) und Sturm am Donnerstag in Salzburg ins Endspiel schaffen. „Steirerkrone“-Experte Mario Haas erinnert sich zurück und spricht über die Chancen für das Duo.