Also doch: Kreml steckt hinter Mikrowellen-Angriff

Russische Agenten hatten auch Wien am Flugplan

Auch Wien kam laut dem Bericht in den Flugplänen der Agenten vor. US-Medien hatten Mitte 2021 von Fällen des „Havanna-Syndroms“ in der US-Botschaft in Wien berichtet. Die Bundeshauptstadt gilt als Drehscheibe für Geheimdienstaktivitäten, aber auch für informellen Austausch.