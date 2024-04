Beach-Stars auf dem Absprung nach Paris

Denn im Achtelfinale gegen die chilenischen Cousins Grimalt/Grimalt, direkte Konkurrenten um einen der begehrten Olympia-Plätze, feierten Horst/Hörl mit dem 15:11 im dritten Satz einen 2:1-Sieg. So den Einzug in das Viertelfinale und mit Platz fünf ganz wichtige Punkte für die Spiele in Paris. „Uns war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben“, erzählt Hörl. „Ich hatte mich gedanklich schon mit einer Abmeldung vom Turnier beschäftigt, da es mich oben und unten ausgeräumt hat. Aber ich wollte die Chance nutzen und es ist uns aufgegangen. Wir haben uns reingekämpft und ich habe wieder einen Rhythmus im Side-Out gefunden.“