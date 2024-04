Unbekannter Täter beschädigte mehrere Autos

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags beging ein derzeit noch unbekannter Täter oder eine Täterin mutwillige Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Grazer Innenstadt. Zahlreiche Seitenspiegel von parkenden Autos wurden heruntergerissen beziehungsweise herunter getreten. Es soll sich insgesamt um rund 27 Sachbeschädigungen handeln, so der bisherige Stand.