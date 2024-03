Auto von Geländer durchbohrt: Steirerin überlebte!

Schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen

Er brachte die Lenkerin in Sicherheit und musste feststellen, dass sie schwere Verletzungen am Oberkörper und am Kopf erlitten hatte. Ein Predinger First Responder eilte herbei und versorgte die Frau. Sie war ansprechbar, und ihre Verletzungen wie durch ein Wunder nicht lebensbedrohlich. Wenig später traf auch der Notarzt ein und man brachte sie ins LKH Wagna.