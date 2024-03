Motorradfahrer (26) landete bei Weiz im Acker

Ein 26-jähriger Motorradfahrer kam am Sonntagvormittag von der Straße ab und fuhr geradewegs in den Acker. Dabei prallte er gegen mehrere Jungbäume und verletzte sich schwer. Nach eigenen Angaben war er nicht achtsam genug gewesen, weshalb es zum Unfall in St. Ruprecht an der Raab kam.