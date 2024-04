Tirol: Diebe hatten am Osterwochenende Hochsaison

In Schulen und Kindergarten eingebrochen

Auch in Kirchberg in Tirol schlugen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag zu. Dort stiegen die Täter in die Mittel- und Volksschule sowie den Kindergarten ein und entwendeten Bargeld von mehreren Hundert euro. Am Gebäude wurden mehrere Türen und Fenster aufgebrochen. Es entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden.