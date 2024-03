Tatbegehungsgefahr! U-Haft für BVT-Agent beantragt

FPÖ sieht ÖVP „betont russlandfreundlich“

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wiederum wies dies zurück:“ Schon am ersten Tag wurde die ÖVP von der Verfahrensrichterin belehrt, dass die behauptete russische Einflussnahme kein Thema des U-Ausschusses ist“, so Hafenecker in einer Aussendung. Außerdem habe der „Spionage-Skandal seine Wurzeln im ÖVP-geführten Innenministerium seit der Ära von Ernst Strasser, beginnend mit dem Jahr 2000“. Dieses sei seit dem ehemaligen ÖVP-Innenminister „betont russlandfreundlich“.