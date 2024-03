Ermacora/Waller erreichen in Brasilien Halbfinale

Die Beach-Volleyballer Martin Ermacora/Philipp Waller stehen beim Challenge-Turnier der ProTour in Saquarema im Halbfinale. Die Qualifikanten bezwangen am Samstag ihre Landsmänner Robin Seidl/Moritz Pristauz 2:1 (-19,30,13), im Viertelfinale fertigten sie die spanischen Routiniers Pablo Herrera/Adrian Gavira 2:0 (15,12) ab. Ihre Halbfinalgegner sind am Sonntag die Kubaner Noslen Diaz/Jorge Alayo, die Julian Hörl/Alex Horst mit 2:0 (14,17) ausschalteten.