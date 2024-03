Kanzler Nehammer reist zu Macron nach Paris

Vor fünf Jahren bezeichnete Emmanuel Macron die NATO als hirntot. Im vergangenen Jahr meinte er, Europa dürfe kein Vasall der USA werden. Erst kürzlich dachte er laut darüber nach, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Der französische Präsident will sich, Europa und der NATO keine roten Linien mehr setzen. Das war in erster Linie ein Signal an den Mann im Kreml, Wladimir Putin. Emmanuel Macron schickt sich an, der führende Politiker in Europa zu werden. Zumindest ist er aktuell der Mann der Stunde.