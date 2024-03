Iran: „Staatlich geplantes Attentat“ ist haltlos

Wie berichtet, war der Journalist Puria Serati des Exil-Mediums am Freitagnachmittag im Londoner Stadtteil Wimbledon mit einer Stichwaffe attackiert worden. Er wurde dabei nicht lebensgefährlich am Bein verletzt. Das Motiv war zunächst unklar. In jüngster Zeit gab es jedoch verstärkt Drohungen gegen persichsprachige Journalistinnen und Journalisten. Daher sei die Antiterroreinheit der Londoner Polizei mit den Ermittlungen beauftragt worden, hieß es.