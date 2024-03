Mein Morgen-Zeitloch

Und dann sitze ich – eine gut geölte Maschine – exakt 15 Minuten nach dem Aufstehen um punkt 07:00 vor meinem Laptop. Und was macht der? Zeigt 7:15 Uhr an. Jedes Mal! Was passiert da? In welchem Zeitloch verschwinden allmorgendlich die 15 Minuten? Wie habe ich mir in meiner eigenen Wohnung das physikalische Phänomen der Verwandtschaft von Raum und Zeit eingehandelt? Breitet sich Licht im Raum mit unterschiedlicher Geschwindigkeit aus, kann eine kurze Lücke in der Zeit entstehen, habe ich inzwischen gelernt. Normal sind es laut Wissenschaft so 40 Billionstel Sekunden, ich schaffe 15 Minuten.