Mann vor Haustüre beraubt, dann zückt Täter Waffe

Raubüberfall nahe Wiener Hauptbahnhof in der Nacht auf Samstag: Die Polizei sucht auf Hochtouren nach zwei Männern, die einen 29-jährigen Mann in der Quellenstraße vor seiner Haustüre ausgeraubt haben sollen. Einer der beiden Verdächtigen soll bei dem Vorfall plötzlich eine Schusswaffe gezogen haben. Die Exekutive hat am Samstag die Personenbeschreibung der beiden Täter veröffentlicht.