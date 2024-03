„Nobody“ Terence Hill feiert seinen 85. Geburtstag

Für „Winnetou“-Filme stand er Mitte der 60er-Jahre noch als Mario Girotti vor der Kamera, als Terence Hill wurde er später an der Seite von Bud Spencer in Hau-drauf-Filmen oder solo in Rollen wie „My Name Is Nobody“ berühmt: Am heutigen Freitag feiert der italienische Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur seinen 85. Geburtstag.