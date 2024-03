„Jetzt kann ich mich zeigen“

Nach dem Wechsel von Franz Stolz zum FC Genua hatte St. Pöltens Sportdirektor Tino Wawra in den letzten Zügen der Transferzeit von seinem Ex-Klub BW Linz mit Felix Gschossmann per Leihe noch einen Tormann an die Traisen geholt: „Ein überragender Zweier, den man jederzeit reinstellen kann – und einer, der auf der Bank pusht, in der Kabine stets gute Stimmung verbreitet.“ Ein Teamplayer offenbar, wie man ihn sich wünscht . . .