„Rote Gabi“ ließ Parteichefs blass aussehen

Dann widmete sie sich dem Thema Frauenrechte. Niemand hätte den Mut, eine Karenzregelung wie in Island zu fordern, kritisierte sie. Auf dem Inselstaat teilen sich Mann und Frau die Karenzzeit zu gleichen Teilen. Wer seinen Anteil nicht nutzt, hat Pech, den der verfällt. Und Schuld an den niedrigen Pensionen der Frauen seien keinesfalls die Arbeitgeber, sondern in erster Linie jene Männer, die ihren Frauen die gesamte Haus- und Familienarbeit überlassen. Inhaltlich punktete Sprickler-Falschlunger mit zwar nicht bei allen Zuhörern, rhetorisch aber ließ sie sogar ihre beiden Parteichefs Babler und Leiter blass aussehen. Denn am Ende waren es ihre mit voller Überzeugung vorgetragenen Inhalte, die an den Tischen für Diskussionen sorgten.