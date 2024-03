Heimische Forscher räumen im Weltraum zusammen

Ein großes Problem: Die langen, beweglichen Greifarme müssen im Weltraum unter extremsten Bedingungen funktionieren. Und genau da kommt die Expertise der FOTEC ins Spiel, der Forschungstochter der Fachhochschule Wiener Neustadt, wo man langjährige Erfahrung in Raumfahrttechnik hat. Hauptaugenmerk ihrer Arbeit ist es, enormen Temperaturschwankungen zu simulieren. Dazu wurde in kürzester Zeit in einer großen, beweglichen Vakuumkammer Kühlanlage und Heizung installiert. „Wir können dort nun Temperaturen von minus bis plus 150 Grad erreichen“, erklärt Team-Leiter Werner Engel.