Schubkraft für Reisen in unendlichen Weiten

Das FOTEC-Team rund um Helmut Loibl hat bereits an Forschungsprojekten für die europäische Weltraumorganisation ESA mitgewirkt. Jetzt steht ein weiterer Meilenstein an: Unter dem Titel „CP/EP Development“ sollen die Grundlagen für ein hybrides Antriebssystem – chemisch und elektrisch – für die Raumfahrt entwickelt werden. Und da haben die Wiener Neustädter die Nase vorne. Das beeindruckt auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Es gibt weltweit neben den Big-Playern wie Airbus oder Boeing nur die FOTEC, die in diesem Bereich über das nötige Know-how verfügt.“ Daher unterstützt das Land dieses Forschungsprojekt mit 2,85 Millionen Euro.