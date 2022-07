Heimische Weltraumforscher starten durch

Innovative Antriebe für Mini-Satelliten

Damit spielt der studierte Meteorologe auf das Projekt „Bridging Activity“ an, das direkt von der ESA begleitet und vom Land Niederösterreich finanziert wird. Denn rund um den Forschungsstandort in Wiener Neustadt gibt es viele Unternehmen mit bestem Ruf in aller Welt - und sogar darüber hinaus. So sind bereits mehrere Satelliten mit Mikroantrieben des ehemaligen Start-ups Enpulsion und FOTEC im Orbit unterwegs.