Als das Leben plötzlich stillstand

Das Bild ging um die Welt: Auf dem menschenleeren Petersplatz in Rom betete Papst Franziskus am 27. März 2020 um ein baldiges Ende der Pandemie. Es war ein historisches „Urbi et orbi“, mit dem der Heilige Vater nicht nur 1,3 Milliarden katholischen Christinnen und Christen weltweit aus der Seele sprach. Bis Gott seine Bitte erhörte, dauerte es mehr als drei Jahre.