Kränkelnder Franziskus hat an Tatendrang verloren

Pontifex will aus freiem Willen entscheiden

Konkrete Anzeichen für einen zeitnahen Rücktritt von Franziskus sieht Ivereigh jedoch derzeit trotz einiger gesundheitlicher Probleme nicht. „Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ihm das Allerwichtigste ist, Entscheidungen im eigenen Willen und in voller Freiheit zu treffen. Wenn es also so weit ist, die Zeit für den Rücktritt kommt, dann werden wir es alle wahrscheinlich nicht kommen sehen.“