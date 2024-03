Bei DSV Leoben jagt ein Schlager den nächsten!

Steirer-Derby Freitag (18.10 Uhr) in der 2. Liga! DSV Leoben fordert im „Spiel der Nachbarn“ die Kapfenberger zum Duell. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Falken, diesmal wollen die Hochofen-Mannen den Spieß umdrehen. Für die Poms-Elf ist es die Generalprobe vor dem Cup-Hit am kommenden Mittwoch gegen Rapid.