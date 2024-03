Aus für Böhler-Spital: OP-Lücke in Wien wächst

Die Rechnung der AUVA, dass Wiens Patienten nun von allein den Weg in das AUVA-Spital in Meidling wählen, geht vorerst jedenfalls nicht auf: Selbst in der ersten Nacht, in der es im Böhler-Spital nur noch notdürftigen Ambulanzbetrieb – ohne einen einzigen Anästhesisten und ohne die Möglichkeit einer stationären Aufnahme – gab, wurden dort mehr Menschen versorgt als in derselben Nacht in Meidling.