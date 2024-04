„Eine Freundin zu haben, wäre mein größter Traum“

Alles im Normbereich

„,Wird schon’, haben mir die Ärzte gesagt, und das alles im Normbereich wäre.“ Im Kindergarten dann war sie auch „anders“ als die anderen Kleinen, fand keinen Anschluss, schaute niemandem in die Augen, hielt sich zurück. Als wäre sie unsichtbar. Oder wollte sich unsichtbar machen. Erst in der Volksschule fiel dann die Diagnose Autismus. Nicht in schwerer Form, „aber so, dass es sozial auffällt. Und damit in der Gesellschaft auch ein Problem ist“, schildert die Grazerin.