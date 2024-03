Auch nach 170 Jahren hat das Schuhhandwerk Zukunft

Bei der Schuhmacher-Werkstatt Stroj in St. Egyden im Rosental üben drei Generationen gemeinsam das traditionelle Handwerk aus: Ernst sen. hilft noch in der Werkstatt mit, Chef Ernst jun. führt den Betrieb und dessen Tochter Marie macht gerade die Lehre. Die Strojs sind auch auf die Fertigung von orthopädischen Schuhen spezialisiert – dafür gibt es insgesamt nur 15 Werkstätten in Kärnten.