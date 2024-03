Die kleine Botin ist für einen Tapetenwechsel

Gespräche mit Mitmenschen

Neben neuen Ideen, die mir dabei oft kommen, sind es vor allem Menschen, die man am Weg kennenlernt. Im Flugzeug oder im Zug verbringt man Zeit mit zufälligen Sitzpartnern und oft kommen so spannende Gespräche zustande – und nicht selten neue Kontakte. Für mich ist so schon der Weg das Ziel.