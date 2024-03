Trotz ÖFB-Statut kein Schnellaufstieg für GAK

Der GAK steht in der Zweiten Liga mit einem Mega-Vorsprung vorm Aufstieg in die Bundesliga – das lässt im steirischen Amateur-Fußball so manchen Funktionär unruhig schlafen, denn laut ÖFB-Statut dürfte die zweite Mannschaft eines Bundesliga-Klubs in der höchsten Klasse des Landesverbandes (Landesliga) spielen. Doch ist dem wirklich so? Die „Krone“ hat beim StFV-Präsidenten nachgefragt!