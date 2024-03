Dass Trump nicht einmal mehr das Heiligste heilig ist, bewies er ausgerechnet rund um das Osterfest. Der von hohen Prozesskosten geplagte „Messias“ bewarb nun seine ganz eigene Bibel. Neben den schnöden Bibelversen enthält sie u. a. die „Bill of Rights“, den Wahlkampfsong „God Bless America“ – und natürlich Fotos des selbst ernannten „Geschenks des Allmächtigen“. Heiliger Trump, bitte für uns! Ein Buch, nicht weniger als ein Bollwerk zur Verteidigung christlicher Werte, die angegriffen werden wie nie zuvor, wie er betont. Ausgerechnet er, der sich bis dahin wenig scherte, christliche Werte mit Füßen zu treten, will Amerika zum Glauben zurückführen. „Make America Pray Again“ – was für eine Blasphemie.