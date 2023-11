Zukunft für mobile Schweinehaltung ungewiss

Als einer der ersten Betriebe in ganz Österreich halten sie ihre Schweine in mobilen Unterständen an der frischen Luft. Doch nun droht die Räumung der rund 400 Schweine. Es würde seitens der Bezirkshauptmannschaft Bedenken geben, dass Stickstoff ins Grundwasser gelangen könnte, erklärt Andreas Hubmann.