Behörde blieb Termin zur Zwangsräumung fern

Lokalaugenschein ohne BH

Es liegt demnach ein Räumungsbescheid vor. Per eingeschriebenen Brief kündigte die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten einen Lokalaugenschein an, um die Zwangsräumung zu besprechen – Polizeischutz inklusive. Aufgetaucht ist Mittwochfrüh jedoch niemand – stattdessen warteten Medienvertreter, Politiker und Tierschützer stundenlang auf den angekündigten Behördenbesuch. Sogar eine Gruppe irischer Bauern war vor Ort, um die innovative Haltung der Schweine zu besichtigen. Eine Absage oder Terminverschiebung habe Andreas Hubmann nicht erhalten.