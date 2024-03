Mitreißendes Epos von „Game of Thrones“-Machern

Ermittler Da Shi (Benedict Wong) steht vor einer rätselhaften Todesserie: Rund um den Globus sterben Wissenschaftler grausige Tode. Alle machten kurz vor ihrem Tod eine bedeutsame Wesensveränderung durch. Schnell erfährt er, was alle diese Intellektuellen gemeinsam haben: Es erscheint ihnen ein Countdown, der ihre verbleibende Lebenszeit herunterzählt. Doch wie entsteht dieses Phänomen und wer will unbedingt, dass die brillantesten Köpfe der Welt verschwinden? Seine Nachforschungen führen ihn zu einer fünfköpfigen Freundesgruppe in Oxford – und bis zurück zur chinesischen Kulturrevolution der 70er-Jahre, wo die Wurzel des Übels zu liegen scheint ...