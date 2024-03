Daher ist der Sportpark für Graz goldeswert

Dass Graz erneut das Finalturnier austrägt, kommt überraschend. Denn: Der Zuschaueransturm im Vorjahr hielt sich in Grenzen. Nur rund 1200 Fans strömten pro Spieltag in die schmucke Halle, die meisten davon aus dem Ausland. Die heimischen Handball-Freunde ließ das Event großteils kalt. „Der europäische Verband IHF will einen neutralen Spielort etablieren. Die zentrale Lage von Graz passt und die Halle hat der IHF-Präsident als perfekt gepriesen“, sagt Sportpark-Geschäftsführer Markus Pichler.“