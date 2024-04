Recycling für Betten, Becher und Saucenflaschen

Greiner mit Sitz in Kremsmünster ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Die Kunden sind in der Verpackungs-, Matratzen-, Möbel- und Sportindustrie, außerdem wird für den Mobilitätssektor sowie für die Medizintechnik und den Pharmabereich produziert. Greiner machte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 2,33 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.600 Mitarbeiter an 120 Standorten in 34 Ländern.