Hier werden alte Reifen von Autos und Lkw zu Mehl

„Gib uns Gummi“, lautet die Devise von KIAS Recycling. In Ohlsdorf (Oberösterreich) betreibt das Unternehmen die einzige Anlage Österreichs, die alte Räder von Autos und Lkw in ihre Bestandteile zerlegt und so Rohstoffe erzeugt. Sogar aus der Schweiz kommen neuerdings Lieferungen.