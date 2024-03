Deutscher Teenager tötete Eltern und Bruder

Verdacht des Totschlags in drei Fällen

Der 19-Jährige wurde am Tatort vorläufig festgenommen. Er sollte am Mittwoch wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in drei Fällen sowie des versuchten Totschlags einem Haftrichter am Amtsgericht Waldshut-Tiengen vorgeführt werden. Die Hintergründe der Gewalttat waren zunächst unklar.