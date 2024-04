Um stehen zu lernen: Romina braucht Ihre Hilfe

Muskulatur muss trainiert werden

Romina besitzt insgesamt drei verschiedene, behindertengerechte Buggys, die zur Fortbewegung dienen. Alle sind fürs Sitzen ausgerichtet. Mit einer Vorlage der Kinder- und Jugendchirurgie muss für Romina jetzt ein sogenannter Stehständer organisiert werden, damit das Mädchen die Muskulatur, speziell in den Beinen, trainiert und das aufrechte Stehen geübt wird. Dass das mit extrem hohen Kosten verbunden ist, macht die junge Mutter traurig: „Das Leben kostet so viel. Ich betreue rund um die Uhr meine kleine Grinsebacke, doch finanziell habe ich wirklich zu kämpfen. Der Stehständer ist so wichtig, aber kostet 4026,76 Euro. Geld, das vorne und hinten einfach fehlt. Hilfe anzunehmen, fällt mir schwer. Rominas Entwicklung ist jedoch wichtiger.“