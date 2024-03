Die Welt als Müllhalde

Es war keine große Meldung, aber eine wichtige: Am Dienstag haben sich die EU-Umweltminister auf strengere Regeln zum Müllexport geeinigt. So gut wir uns fühlen mögen, wenn wir unseren Abfall fein säuberlich trennen, so gut sind Industrieländer auch darin, das Problem ihrer Müllberge einfach zu verlagern. Tonnenweise wird Plastik in die Türkei gekarrt, Elektroschrott und Alttextil landen in Afrika. Und auch in Indien wachsen die Deponien aufgrund des Müllexports der EU weiter an.