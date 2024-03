Bodenseeflotte um MS Austria im neuen Glanz

Am Bregenzer Hafen ist alles bereit für den Start in die neue Saison. Knapp eine Million Euro haben die Eigentümer der Vorarlberg Lines in die sechs Schiffe umfassende Flotte investiert. Von den 970.000 Euro an Instandsetzungskosten entfielen allein 600.000 Euro auf die 85 Jahre alte MS Austria. „Unter anderem wurde das Unterwasserschiff generalsaniert, das Schiff ist damit für die nächsten 15 bis 20 Jahre wieder seetauglich“, berichtet Alexandro Rupp, Geschäftsführer und Eigentümer der Vorarlberg Lines.