Die Bauern aus Apetlon bangen um ihre Rinder

Wie jedes Jahr, werden die Rinder, die die Hutweiden an der Langen Lacke über den Sommer „bewirtschaften“, am 1. Mai ins Freie getrieben. Bloß: Heuer wird kein Tier eines Apetloner Bauern dabei sein. Denn die dortige Urbarialgemeinde hat einen Anteil an einen Salzburger Betrieb aus Hallein verkauft, der von der Vollversammlung mit der Beweidung beauftragt wurde – exklusiv.