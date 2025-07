Polizei startet Planquadrat in der Urlaubszeit

Bilanz nach Pfingsten

Zwei Tote, mehr Unfälle und Verletzte, weniger Alkohol am Steuer, aber eine steigende Zahl an Suchtgiftdelikten – diese Erkenntnis zog die Polizei nach den Planquadraten in ganz Österreich zu Pfingsten. Der schreckliche Amoklauf in Graz nach den Feiertagen hatte alles überschattet und eine Veröffentlichung der Bilanz völlig in den Hintergrund gerückt.